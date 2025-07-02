Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dörtrol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.O., yönetimindeki 16 H 8889 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden A.S., idaresindeki 2 AEE 051 tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan R.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR