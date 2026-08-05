Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Akarca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.S. (58) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü İ.S. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.