Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K.'nin idaresindeki 07 P 6062 plakalı araç, Ankara yolunda seyir halinde iken yine aynı yolda seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 45 YB 0010 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın şoförleri ve araçların birinde yolcu olarak bulunan 1 şahıs olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR