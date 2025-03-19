Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kanlıca mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., idaresindeki 43 AAB 026 plakalı araç ile Ö.S., yönetimindeki 03 AET 463 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi orta refüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte S.B.Ü., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR