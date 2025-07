Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (48) yönetimindeki 16 SK 877 plakalı traktöre arkadan gelen M.M.K. (37) idaresindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil çarptı. Kazada traktör sürücüsü A.T. ile araçta yolcu olarak bulunan K.T. (45) ve Y.E.T. (14) yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR