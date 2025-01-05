Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Akören mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 ADV 360 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.T.'nin kullandığı 26 FH 627 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.T., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR