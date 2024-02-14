Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Y.K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen A.K. isimli yayaya çarptı. Yapılan müdahalelere rağmen A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Y.K. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sandıklı-Dinar karayolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Y.K. idaresinde olan 06 DUS 61 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen A.K. isimli yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.K. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücü Y.K. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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