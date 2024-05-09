Afyonkarahisar'da Tütün İş Yerine Yapılan Baskında Kaçak Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tütün İş Yerine Yapılan Baskında Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Tütün İş Yerine Yapılan Baskında Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında bir tütün iş yerinde 8 bin 900 adet doldurulmuş makaron ile kaçak ürünler ele geçirildi. Baskında ayrıca 108 kg nargile tütünü, bin 306 adet sigara kağıdı, 800 adet boş makaron, 12 paket kıyılmış tütün ve 9 adet elektronik sigara likiti bulundu. Olayın ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

09.05.2024 13:57
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Afyonkarahisar'da tütün ürünleri satan bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 8 bin 900 adet doldurulmuş makaron ile kaçak ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramam da 108 kilogram (kg) nargile tütünü, 8 bin 900 adet doldurulmuş makaron, bin 306 adet sigara kağıdı, 800 adet boş makaron, 12 paket kıyılmış tütün ve 9 adet elektronik sigara likiti

ele geçirildi. Olayın ardından B.C.Y., isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Makaron, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tütün İş Yerine Yapılan Baskında Kaçak Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

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