Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.D. liderliğindeki suç örgütüne ait adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. A.D, Ş.G.K. ve M.B tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.03.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri A.D., liderliğindeki suç örgütünün kent merkezi, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 55 uyuşturucu hap, 1.3 gram metanfetamin, 3 cep telefonu, tabanca ve 5 mermi ele geçirdi. Olayın ardından suç örgütü olduğu öne sürülen A.D., ile birlikte Ş.G.K, M.B, B.D. H.A. ile K.K. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tamamlanan

A.D, Ş.G.K. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerler şahısların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi - Son Dakika
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