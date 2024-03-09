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Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal edip satan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri A.D., liderliğindeki suç örgütünün kent merkezi, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 55 uyuşturucu hap, 1.3 gram metanfetamin, 3 cep telefonu, tabanca ve 5 mermi ele geçirdi. Olayın ardından suç örgütü olduğu öne sürülen A.D., ile birlikte Ş.G.K, M.B, B.D. H.A. ile K.K. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tamamlanan

A.D, Ş.G.K. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerler şahısların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR