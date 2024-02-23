Afyonkarahisar'da uyuşturucu maddenin etkisi altındaki iki kişi jandarmanın yol kontrolünden yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Büyükkalecik beldesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan bir otomobilde bulunan Ö.K. ve G.N.D. isimli şahısların kimlik kontrolleri esnasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine uyuşturucu madde etkisi altında oldukları tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst ve araç aramasında 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde etkisi altındaki 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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