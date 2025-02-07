Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu sattığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Ardından operasyon yapan ekipler A.T. ve E.Ö. isimli şahısları gözaltına alırken, şahıslar birlikte 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR