Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takılırken, operasyonda yaklaşık 17 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheli kargo ve paketlerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler düzenledikleri operasyonda kargo ile gönderilen 16 bin 454 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR