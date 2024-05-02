Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir araçta yapılan aramada 20 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili A.A., A.S.K. ve R.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

02.05.2024 11:05
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibe aldıkları bir araçta değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçla uyuşturucu taşındığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu aracı Emirdağ ilçesinde durduran ekipler yaptıkları aramada 20 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından A.A., A.S.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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