Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Hap ve 7 Peçeteye Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından sanayi sitesinde bir dükkana yapılan uyuşturucu baskınında 8 adet uyuşturucu hap ile 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki 1. Küçük Sanayi Sitesindeki bir dükkana baskın yaptı. Baskında yapılan aramada 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,16 gram uyuşturucu madde ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından H.Y. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.K., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR