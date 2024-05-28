Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde E.E., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR