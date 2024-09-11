Uyuşturucu ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde O.A., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR