Afyonkarahisar\'da polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 1.60 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet dolu mermi ve 1 adet katlanabilir jop ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan H.A., M.K.K ve S.K., isimli şahısların gözaltın alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR