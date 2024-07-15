Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Vurulan Komşu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Vurulan Komşu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir vatandaş, tarlasında domuz vurmak için nöbet tutarken, sulama için tarlaya gelen komşusunu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Olay sonucunda komşu hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 11:39
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Afyonkarahisar'da tarlasında domuz vurmak için bekleyen vatandaş, o sırada soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu domuz sanarak yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep oldu.

Olay, Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Gündoğdu'nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hocalar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Vurulan Komşu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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