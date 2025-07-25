Afyonkarahisar\'daki Yangın Kontrol Altında

Afyonkarahisar'daki orman yangını 3 günün sonunda sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, yangını söndürmek için 3 gündür yorgun ve uykusuz çalışan orman işçileri yeşil vatanı korumak için hiçbir şeye aldırış etmeden soğutma çalışmalarına canhıraş devam ediyor.

Eskişehir'de 3 gün önce başlayan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan orman yangının Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmı sabah saatlerinde söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede orman işçileri kimyasal köpük ve su kullanarak arazide soğutma çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. 3 günden bu yana uykusuz ve yorgun halde yeşil vatanı korumak için mücadelelerini sürdüren Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İhsaniye Şefliği ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yanan alanda arazözler ile sürekli devriye gezerek küçük de olsa duman gördükleri yerlere müdahale ediyor. Ekipte görevli Emre Kaan Gül, kendisi ile birlikte mesai arkadaşlarının da yangın tamamen söndürülene kadar görevlerinin başında olacaklarını ve duman olan bölgelerde kimyasal köpük ile bir başka yangının çıkmaması için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına helikopterler ile havadan da destek veriliyor. - AFYONKARAHİSAR