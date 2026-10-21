Afyonkarahisar Emniyeti SİBERAY ile bin 320 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören bin 320 öğrenciye yönelik siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

SİBERAY faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilere siber zorbalık, dijital mahremiyet, kişisel verilerin korunması, dijital şantaj ve yasa dışı bahis konularında bilgi verildi. Eğitimlerde kişisel ve finansal bilgilerin korunması, güçlü parolalar kullanılması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve özel içeriklerin paylaşımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Dijital şantaj veya siber zorbalıkla karşılaşılması durumunda iletişimin kesilmesi, delillerin saklanması ve en kısa sürede kolluk birimlerine başvurulmasının önemine dikkat çekildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik SİBERAY faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.