Afyonkarahisar İhsaniye'de 3 köyde 8 kişi öldürüldü, firari zanlı aranıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirilen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıların kronolojik detayları ortaya çıktı. Şüphelinin köyleri gezerek araçları gasbettiği ve adeta önüne gelene kurşun yağdırdığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ayazini köyünde araç içerisinde 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekiplerinin derinleştirdiği tahkikatta olayın boyutları netleşti.

3 farklı köyde dehşet saçtı

Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi.

Son gasbettiği araçla Seyitgazi'ye kaçtı

Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.