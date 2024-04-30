Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan yangında 200 saman balyası yanarken ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan yangında 200 saman balyası yanarken ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar İhsaniye\'de çıkan yangında 200 saman balyası yanarken ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde çıkan yangında 200 saman balyası ile 50 kilogram yemin yanarak ziyan oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

30.04.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında 200 saman balyası yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç., isimli şahsın ağılından dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 3 saat süren bir mücadele sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 200 saman balyası ile 50 kilogram yemin yanarak ziyan olduğu kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Üçlerkayası, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan yangında 200 saman balyası yanarken ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan yangında 200 saman balyası yanarken ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement