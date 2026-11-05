Afyonkarahisar İhsaniye'deki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belirlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'deki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belirlendi

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Afyonkarahisar İhsaniye\'deki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belirlendi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belirlendi; olayda 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenler, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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