Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Aranan Kadın Şahsı Yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın şahsı merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yakaladı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İcra edilen önleyici kolluk devriyesinde; silahla tehdit suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs merkeze bağlı Salar'da Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR
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