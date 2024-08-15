Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahsı yakaladı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 4 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan S.M. isimli şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan S.M. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR