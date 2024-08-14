Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İçkili Eğlence Yerlerini Denetliyor

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren içkili eğlence yerlerini ve bu yerlerin kapanış saatlerine uymasını kontrol etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" denildi. - AFYONKARAHİSAR