Afyonkarahisar İscehisar'da zincirleme kazada midibüsteki 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ZA 143 plakalı İscehisar Belediyesine ait midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada 06 DGV 216 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs ise, önünde bulunan 03 AGM 978 plakalı otomobile çarptı. Kazada midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.