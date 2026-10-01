Afyonkarahisar Kayadibi'de minibüs yangında kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı

Afyonkarahisar'da park halinde bulunan bir minibüs çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.

Olay, Kayadibi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir sokakta park halinde bulunan ve minibüste henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.