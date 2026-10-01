Afyonkarahisar Kayadibi'de minibüs yangında kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı

Afyonkarahisar Kayadibi'de minibüs yangında kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Kayadibi Mahallesi'nde bir sokakta park halindeki minibüs, nedeni belirlenemeyen bir yangınla kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.
Afyonkarahisar'da park halinde bulunan bir minibüs çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.
Olay, Kayadibi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir sokakta park halinde bulunan ve minibüste henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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