Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.C. idaresindeki araç ile İ.G. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.