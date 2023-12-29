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Afyonkarahisar Sandıklı'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonet karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı
29.12.2023 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 TG 089 plakalı kamyonet sürücüsü Y.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Olayda sürücü ve M.M.T., ile İ.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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