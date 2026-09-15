Afyonkarahisar Sandıklı'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 3 kişi yaralandı.
Kaza Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 06 MHE 13 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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