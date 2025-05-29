Afyonkarahisarlı Genç Sporcular U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün iki yıldızı, U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

09-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Makedonya'nın başkenti Skopje'de düzenlenecek olan U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar'ın genç sporcuları Türkiye'yi temsil edecek. Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Emine Beyza Barışkan (43 kg) ve Fatma Yılmaz (53 kg), şampiyonaya katılma hakkı kazanarak hem Afyonkarahisar'ı hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü bünyesinden çıkan bu iki sporcumuzun Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Genç yaşta bu seviyelere gelmeleri, doğru yönlendirme, disiplinli çalışma ve fedakarlıkların sonucudur" dedi. - AFYONKARAHİSAR