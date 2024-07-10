Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa indirim de uygulanmadı.

10.07.2024 16:37
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Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa indirim de uygulanmadı.

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katında 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda iddiaya göre Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T'yi bıçaklayarak kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

"Bende travma oluştu"

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T. ve avukatı katıldı. Savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Emre T., "Daha önce yaşananları anlattım, daha fazla anlatmak istemiyorum. Ben 6-7 yaşlarındayken abimin cinsel saldırısına maruz kaldım. Aynı yatakta yatarken abim donumu sıyırdı, tam olayı gerçekleştirecekken bağırdım. Bağırmasaydım beni istismar edecekti. Abimin daha önce de ben henüz küçük yaşlardayken başkalarına cinsel istismar uyguladığını gördüm. Bende travma oluştu. Olay bu sebeple meydana gelmiştir, takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Sanık avukatı da olayın ağır tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, karar verirken bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Emre T. "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa takdiri indirim de uygulanmadı.

Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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