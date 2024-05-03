Ağaçlara yıldırım düştü, fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ağaçlara yıldırım düştü, fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına sonucunda birçok ağaç devrildi ve lüks bir otomobilin üzerine düştü. Osmangazi ilçesinde ise sıralı ağaçlara yıldırım düştü. Şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşların olmaması facianın önüne geçti.

03.05.2024 20:44
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Ağaçlara yıldırım düştü, fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BURSA - Bursa'da fırtına ağaçları devirirken, Osmangazi ilçesinde ise çok sayıda ağaca yıldırım düştü.

Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtınaya dayanamayan ağaçlar gövdesinden kırılırken, Nilüfer ilçesinde ise devrilen ağaç lüks otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde ise sıralı ağaçların üzerine yıldırım düştü. Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede vatandaşların olmaması ise facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağaçlara yıldırım düştü, fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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