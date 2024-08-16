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Ağaçlık ve çalılık alanda geniş çaplı yangın: Ekipler söndürmek için seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tüysüzler Mahallesi'nde bulunan ağaçlık ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve belediyeye ait tanker sevk edildi. Yangının dumanı ilçeni birçok noktasından da görünürken, ekipler müdahale için seferber oldu. Yangın, bölgedeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, ekiplerin yangını söndürmek için gerçekleştirdiği çalışma ve alan havadan da görüntülendi.