Ağaçtan Düşen Adam Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ağaçtan düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde bahçesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Akif Polat (49)yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT