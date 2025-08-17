Siirt'in Kurtalan ilçesinde ağaçtan düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde bahçesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Akif Polat (49)yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağaçtan Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?