Hüyük\'te Ağaçtan Düşen Kişi Yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçtan dengesini kaybederek yere düşen O.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA