Ağılı yanan kadın sinir krizi geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ağılı yanan kadın sinir krizi geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 16:18
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Ağılı yanan kadın sinir krizi geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta keçi ağılında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü

ANTALYA - Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın saglık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Aksaz Mahallesi Yenimahalle Sokak'ta bulunan bir keçi ağılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Merdan'aait keçi ağılında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yakınındaki evlerde insanların da olduğu ağıldaki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi sonucunda yangın çevredeki anız ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlatmaya gitmesi büyük şans olarak değerlendirilirken, ağılda bulunan tavuklarında yangının başlamasıyla birlikte dışarı kaçtığı bildirildi.

Ağıs sahibi sinir krizi geçirdi

Yangın sırasında ağıl sahibi olduğu bildirilen 70 yaşındaki Hatice Merdan sinir krizi geçirdi. Ağılının daha önce de 2 defa daha yandığını belirten Hatice Merdan, bunu kendilerini burada istemeyen birilerinin yaptığını iddia etti. Merdan, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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