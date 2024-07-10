Ağrı'da 125 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 125 Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı\'da 125 Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Haziran ayı boyunca yapılan çalışmalarda toplamda 375 aranan şahıs yakalanmış, bunlardan 250'si serbest bırakılırken, 125 şahıs ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi. Ağrı Valiliği, suç ve suçluyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

10.07.2024 15:01
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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin Haziran ayı boyunca aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 375 aranan şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 250'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs ise cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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