Ağrı'da 15 Milyon TL'lik Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da 15 Milyon TL'lik Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Ağrı\'da 15 Milyon TL\'lik Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Doğubayazıt’ta yapılan operasyonda 4 bin 20 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında.

27.02.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen kontroller sırasında yabancı uyruklu bir şahsa ait yolcu valizinde arama yapıldı. Arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet kaçak vücut geliştirme ilacı bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçlara el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 15 Milyon TL'lik Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 22:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da 15 Milyon TL'lik Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.