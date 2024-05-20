Ağrı'da 31 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
AĞRI - Ağrı'da, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan B.A tutuklandı.
Ağrı'da, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1720 lira para cezası bulunan B.A yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da 31 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?