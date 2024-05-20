Ağrı\'da düzenlenen şok uygulamada ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ağrı'da asayiş ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada ruhsatsız 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde Gazi, 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde uygulama noktalarında şüpheli araçlarda ve sürücülerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda B.A., T.B., R.A. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - AĞRI
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