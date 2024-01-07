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Ağrı'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı\'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
07.01.2024 - 16:50,
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada araç hurdaya döndü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tutak- Patnos kara yolunun Oğlaksuyu köyü mevkiinde yaşandı. M.S. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidişe göre sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için müdahale etti. Yaralılar M.S. ve yanındaki M.S.K., ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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