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Ağrı'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu - Son Dakika
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Ağrı'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Hatun Cıryanaklı, toprak evin damının çökmesi sonucu kurtuldu. Evdeki su birikintisini temizleyemediği için çöken damın altında kalan Cıryanaklı, tehlikeden son anda kurtuldu. Eski ve çatlaklarla dolu olan evde tehlike devam ediyor.

04.02.2024 19:06
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Ağrı'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

AĞRI - Doğubayazıt'ta tek başına yaşadığı toprak evin damı çöken 55 yaşındaki Hatun Cıryanaklı, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yağan kar yağışından dolayı su ve kar birikintisinin oluşması üzerine toprak damlı evin oturma odası çöktü. Hatun Çıryanaklı'nın tek başına yaşadığı ve hasta olduğu için evin üzerinde biriken su birikintisini temizleyemediği için çöktüğü anlaşıldı. Evde tehlikenin devam ettiği belirtilen ve eski olduğu öğrenilen toprak evin birçok yerinde ise çatlaklar ve çökmeler görünüyor.

Ağrı\'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu
Kaynak: İHA

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