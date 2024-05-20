Ağrı\'da Büyükbaş Hayvana Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Kaza Yaptı

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Ağrı'da seyir halindeyken önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı. Ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan İ.I'nın önüne bir inek çıktı. Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan İ.I, H.I, Z.I, Ç.I, S.I ve E.I'yı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - AĞRI