Ağrı'da çıkan yangınlar paniğe yol açtı

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Ağrı'nın Gazi ve Alpaslan mahallelerinde meydana gelen yangınlar, bölge sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı.

Alınan bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, alevlerin binadaki evlere sıçraması riski oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alpaslan Mahallesi'nde de bir evde çıkan yangın, yine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu yangında da evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Her iki yangının da nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangınların çıkış sebebini araştırıyor. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı. - AĞRI