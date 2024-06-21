Ağrı'da çıkan yangınlar paniğe yol açtı - Son Dakika
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Ağrı'da çıkan yangınlar paniğe yol açtı

Ağrı'nın Gazi ve Alpaslan mahallelerinde meydana gelen yangınlar, bölge sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangınların çıkış sebebini araştırıyor. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.

21.06.2024 11:36
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Ağrı'nın Gazi ve Alpaslan mahallelerinde meydana gelen yangınlar, bölge sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı.

Alınan bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, alevlerin binadaki evlere sıçraması riski oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alpaslan Mahallesi'nde de bir evde çıkan yangın, yine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu yangında da evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Her iki yangının da nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangınların çıkış sebebini araştırıyor. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da çıkan yangınlar paniğe yol açtı - Son Dakika

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