Ağrı\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 9 kişi salıverildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilme 6 şüpheliden 2'sinin salıverildiği, 2'sinin adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı ve 2'sinin de tutuklandığı öğrenildi. - AĞRI