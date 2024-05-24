Ağrı'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Ağrı'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Ağrı\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Ağrı'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 9 kişi salıverilirken, 2 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.

24.05.2024 18:32
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Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 9 kişi salıverildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilme 6 şüpheliden 2'sinin salıverildiği, 2'sinin adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı ve 2'sinin de tutuklandığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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