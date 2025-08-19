Ağrı'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ağrı'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı

19.08.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutak'ta 71 yaşındaki C.K., tartıştığı eşi F.K.'yı silahla öldürdü. Jandarma soruşturma başlattı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşanan olayda 71 yaşındaki şahıs, tartıştığı 61 yaşındaki eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Tutak ilçe merkezine bağlı Dorukdibi köyünde yaşandı. Komşuların iddiasına göre, C.K. (71) ile eşi F.K. (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K. evde bulunan silahını alarak eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı C.K. ise olayda kullandığı silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Cinayet, Tutak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı kadrosuna kattı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin’le ilgili söylediği olay oldu Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı
Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.