Ağrı\'da gece dönüş yapan otomobil iki motosikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ağrı'da otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Nurettin Dolgun Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletlerin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.