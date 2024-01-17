 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım ediyor

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde yaban hayvanları için arazide besleme faaliyeti gerçekleştirdi. Dondurucu soğuklarda yiyecek bulma konusunda zorluk yaşayan yaban hayvanlarına yardım etmek amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Ağrı\'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım ediyor
17.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:05
Abone Ol

Ağrı'da, jandarma personelleri tarafından dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde yaban hayvanları için arazide besleme faaliyeti yapıldı. Dondurucu soğuklarda yaban hayvanlarının yiyecek bulma konusunda yaşadığı zorlukların giderilmesi noktasında çalışmaların devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ağrı Valiliği, Jandarma, Ağrı, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım ediyor - Son Dakika


13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34
Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti

Son Dakika
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den yerel seçim öncesi AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement